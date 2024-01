Bundesliga „18 Unentschieden reichen nicht“: Mainzer Flaute mit Siewert

Eine echte Erfolgsgeschichte ist die noch kurze Amtszeit von Jan Siewert beim FSV Mainz 05 noch nicht. Seit der 41-Jährige im Herbst von Bo Svensson übernommen hat, haben die Rheinhessen in der Bundesliga nur eins von acht Spielen gewonnen und in diesem Zeitraum lediglich fünf Tore erzielt. „Dass wir den Ausgleich gemacht und hinten solide gestanden haben, ist auch ein wichtiger Schritt. Jetzt braucht es noch die Effizienz und eine bessere Entscheidungsfindung vorne“, sagte Sportdirektor Martin Schmidt nach dem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg am Samstag.