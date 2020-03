18 Leichtverletzte nach Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht an einer Unfallstelle vorbei. Foto: Marcel Kusch/dpa/Illustration.

Worms Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Worms sind in der Nacht zu Samstag mehrere Menschen, darunter neun Kinder, verletzt worden. Insgesamt seien 18 Personen mit leichten Rauchvergiftungen in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa