18-Jähriger verletzt im Streit zwei Männer mit Messer

Ludwigshafen Ein 18-Jähriger hat bei einem Streit in Ludwigshafen einen Kontrahenten mit einem Messer schwer und einen weiteren Gegner leicht verletzt. Der schwer verletzte 24-Jährige wurde nach der Auseinandersetzung am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa