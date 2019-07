18-Jähriger überschlägt sich mit Quad: schwer verletzt

Hambuch Ein 18-Jähriger hat sich in der Eifel auf einem Feldweg mit seinem Quad überschlagen und dabei schwer verletzt. Am Donnerstagabend kam der Fahrer bei Hambuch in einer Kurve vom Weg ab, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa