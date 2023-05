Kaiserslautern 18-Jähriger soll Gruppe mit Schusswaffe bedroht haben

Kaiserslautern · Ein 18-Jähriger soll in Kaiserslautern mehrere Menschen mit einer Soft Air Pistole bedroht und anschließend die Waffe in einem Blumenkübel versteckt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Zeuge am Dienstagabend beobachtet, wie eine sechsköpfige Gruppe vor zwei jungen Männern weglief.

03.05.2023, 15:56 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Einer der Männer habe dabei eine Schusswaffe in der Hand gehalten. Die angerückten Polizisten konnten bei den beiden 18-Jährigen keine Waffe entdecken. Als die Beamten aber den Weg absuchten, fanden sie eine Soft Air Pistole in einem Blumenkübel. Einer der Männer gab zu, dass die Waffe seinem Begleiter gehöre und dieser auch die Gruppe damit bedroht habe. Die Polizei stellte die Pistole sicher und leitete Ermittlungen gegen den jungen Mann wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz ein. © dpa-infocom, dpa:230503-99-544954/2

(dpa)