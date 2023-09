Rhein-Lahn-Kreis 18-Jähriger schwer verletzt bei Unfall mit Motorrad und Auto

Aar-Einrich · Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Motorrads nahe Aar-Einrich (Rhein-Lahn-Kreis) ist ein 18 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der junge Mann sei am Samstag mit seiner Maschine zu schnell auf der Bundesstraße 274 gefahren, teilte die Polizei in Montabaur am Abend mit.

17.09.2023, 10:52 Uhr

In einer Rechtskurve sei das Motorrad nach links in ein entgegenkommendes Auto geprallt. Der 18-Jährige wurde demnach auf die Straße geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Der 57 Jahre alte Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Motorrad war nach ersten Ermittlungen nicht angemeldet, „zudem dürfte der 18-Jährige nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis sein“, hieß es von der Polizei. © dpa-infocom, dpa:230917-99-224329/3

(dpa)