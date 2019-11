18-Jähriger prallt auf Stauende an Ampel: Mehrere Verletzte

Essenheim Ein 18-Jähriger, der laut Polizei wahrscheinlich unter Drogeneinfluss stand, hat an einem Stauende einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Sechs Menschen mussten in Mainzer Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

Der Stau hatte sich am Freitagabend an einer Baustellenampel auf einer Landstraße in Höhe des Essenheimer Fernsehturms gebildet. Sie zeigte Rot.