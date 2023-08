Kriminalität 18-Jähriger bedroht Frau mit Schreckschusswaffe

Kaiserslautern · Ein junger Mann hat in Kaiserslautern eine 20-Jährige Frau mit einer Schreckschusswaffe bedroht, nachdem er zuvor als Streitschlichter aufgetreten war. Am Freitagabend soll der 18-Jährige eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen vor einem Einkaufszentrum mitbekommen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

28.08.2023, 16:59 Uhr

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Daraufhin wollte er den Streit schlichten, wie es in der Mitteilung heißt, doch die Frauen lehnten seine Hilfe ab. Nachdem er von der 20-Jährigen aufgefordert worden sei, zu gehen, habe er die Schreckschusswaffe aus seinem Auto geholt und die Frau damit bedroht. Als eine Freundin der bedrohten Frau ihr Smartphone gezückt und das Geschehen gefilmt habe, sei der 18-Jährige mit einem Auto davongefahren. Beamten konnten ihn später ausfindig machen. Ihn erwarte nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung. © dpa-infocom, dpa:230828-99-990852/2

(dpa)