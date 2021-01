1700 Jahre jüdisches Leben mit mehr als 70 Veranstaltungen

Mainz Eine Konzerttournee mit israelischen Musikern, ein Schülerwettbewerb für alle neunten und zehnten Klassen und eine Wanderausstellung zu jüdischem Leben: Das sind drei von mehr als 70 Veranstaltungen im Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Rheinland-Pfalz“.

Etwa 35 Partner - darunter die Landeszentrale für politische Bildung, die Landesregierung, Kommunen, Volkshochschulen und jüdische Gemeinden - aus dem Bundesland der Schum-Stätten Worms, Mainz und Speyer beteiligen sich an dem Festjahr, wie der Antisemitismusbeauftragte der Landesregierung, Dieter Burgard, am Dienstag in Mainz sagte.