Justiz 17 Menschen nach Cannabis-Teillegalisierung aus Haft raus

Infolge der Teillegalisierung von Cannabis sind in Rheinland-Pfalz mittlerweile 17 Menschen aus der Haft entlassen worden. Elf von ihnen seien unmittelbar mit Inkrafttreten des Bundesgesetzes zum 1. April 2024 aus der Haft gekommen, teilte das Justizministerium in Mainz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Bei fünf weiteren habe die im Zuge des Gesetzes vorgenommene Anpassung einer Strafe seitdem zu einer Entlassung geführt. Bei einem Menschen, der in Untersuchungshaft gesessen habe, sei der Haftbefehl aufgrund des Gesetzes aufgehoben worden.