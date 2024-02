Ermittlungen 17-jähriger Sohn wegen Tötung von Vater unter Verdacht

Nach der Tötung eines 37-Jährigen in einer Wohnung in Mainz steht dessen 17 Jahre alter Sohn unter Tatverdacht. Der Jugendliche sei am Sonntag widerstandslos in Hessen festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Mainz am Montag mit. Zuvor sei er auf der Flucht gewesen. Der 37-Jährige war am Samstagabend in einer Wohnung im Stadtteil Bretzenheim getötet worden. Zu den Hintergründen der Tat sowie der Todesursache machten die Ermittler zunächst keine Angaben.