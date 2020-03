169 Menschen im Saarland mit Coronavirus infiziert

Saarbrücken Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich im Saarland weiter aus. Am Mittwoch stieg die Zahl der bestätigten Fälle auf 169, wie das saarländische Gesundheitsministerium mitteilte. Sieben Patienten werden stationär behandelt (Stand: 15.00 Uhr).

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie hat Deutschland seit Montagmorgen unter anderem an Grenzübergängen zu Frankreich und Luxemburg wieder Kontrollen eingeführt. Das Saarland mit seiner Grenze zum Corona-Risikogebiet Grand Est in Ostfrankreich sieht sich vor besonderen Herausforderungen. Wegen der Coronakrise hat das Bundesland auch die Unterstützung der Bundeswehr angefordert. Nach Angaben einer Sprecherin des saarländischen Innenministeriums laufen derzeit zwei Anträge auf Amtshilfe. Es gehe vor allem um die Bereitstellung von medizinischem Personal und Material. Der Andrang an den Testzentren im Land sei groß. Zudem solle die Bundeswehr bei der Suche nach Örtlichkeiten für sogenannte Abstrich-Zentren helfen. So könnten Kasernen als Testzentren dienen.