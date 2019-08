167 233 Menschen kamen aus der DDR nach Rheinland-Pfalz

Mainz Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kamen bis zum Mauerfall mindestens 167 233 Menschen aus der DDR nach Rheinland-Pfalz. Diese Zahl an Zuzügen von Januar 1950 bis Oktober 1989 nannte das Innenministerium in Mainz in seiner Antwort zu einer Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion.

Nach dem Mauerfall am 9. November 1989 bis zur Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 kamen noch mindestens 28 113 Menschen aus der ehemaligen DDR nach Rheinland-Pfalz.