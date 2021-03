164 neue Corona-Infektionen im Saarland: Inzidenz steigt

Saarbrücken Im Saarland sind binnen eines Tages 164 weitere Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz mit der Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner stieg auf 70,8, wie das Gesundheitsministerium (Stand: Mittwoch 16 Uhr) in Saarbrücken mitteilte.

Als aktuell mit Sars-CoV-2 infiziert gelten im Saarland 1372 Menschen. Im Zusammenhang mit oder an dem Virus sind bislang 933 (plus 1) Menschen gestorben. In Krankenhäusern wurden zuletzt 114 an dem Virus erkrankte Patienten behandelt - 40 von ihnen auf Intensivstationen.