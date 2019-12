Studie des Wohlfahrtverbands : Armut im Saarland leicht gesunken – und trotzdem zu hoch

Berlin/Saarbrücken 16 Prozent der Menschen im Saarland gelten als arm, das bedeutet sie verfügen über 60 Prozent oder weniger des mittleren Einkommens in Deutschland.

Die Armut in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist nach einem Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zurückgegangen. Gemessen an der guten Wirtschaftsentwicklung in Deutschland sei sie aber immer noch deutlich zu hoch, stellt der Sozialverband am Donnerstag in Mainz fest. Die Quote beträgt danach in Rheinland-Pfalz 15,4 Prozent und im Saarland 16 Prozent. „Trotz eines erfreulichen Rückgangs der bundesweiten Armutsquote auf 15,5 Prozent (2018) zeichnen sich besorgniserregende Entwicklungen und neue Problemregionen insbesondere in Westdeutschland ab“, heißt es in dem Bericht.