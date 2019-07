Ransbach-Baumbach Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Westerwaldkreis schwer verletzt worden. Ein 34-jähriger Autofahrer habe dem 16-Jährigen in Ransbach-Baumbach die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit.

Der Jugendliche wurde bei dem Unfall am Freitagabend in ein Grünbeet und gegen eine Mauer geschleudert. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik.