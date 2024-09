Verkehr 16-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 16-Jähriger in Kell am See im Kreis Trier-Saarburg ums Leben gekommen. Der Jugendliche war nach bisherigen Erkenntnissen am Sonntagabend mit seinem Leichtkraftrad in einer Kurve gestürzt und wurde in der Folge von einem entgegenkommenden Wagen erfasst, wie die Polizei mitteilte. Leichtkrafträder sind kleine Motorräder oder Motorroller.