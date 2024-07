Gefahr im Straßenverkehr 16-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Ein 16 Jahre alter Sportwagenfahrer ohne Führerschein ist der Polizei in Neustadt an der Weinstraße mit Tempo 200 davongerast. Die nächtliche gefährliche, filmreife Verfolgungsfahrt habe durch die Stadt und mehrfach über die Autobahn geführt, in unterschiedlichen Fahrtrichtungen, teilte die Polizei heute mit. Dabei sei der Jugendliche fast dauerhaft mit 200 Kilometern pro Stunde gefahren und habe mehrere Verkehrsteilnehmer mit teils halsbrecherischen Überholmanövern in Gefahr gebracht. Er sei schließlich auf der Autobahn von drei Streifenwagen eingekesselt und vorübergehend festgenommen worden. Dafür sei die Autobahn 65 Ludwigshafen-Neustadt kurzzeitig ganz gesperrt worden.