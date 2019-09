16-Jähriger kommt nach Messerattacke in Jugendstrafanstalt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Koblenz Nach einer Messerattacke in Koblenz ist ein 16-jähriger Tatverdächtiger verhaftet worden. Er soll zwei Männer am frühen Samstagmorgen in der Altstadt mit einem Messer schwer verletzt haben, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte.

