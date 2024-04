Verkehr 16-Jährige erliegt nach Verkehrsunfall ihren Verletzungen

Eine 16-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall mit ihrem Leichtkraftrad in Speyer schwer verletzt worden und im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei in Ludwigshafen am Montag mit. Den Ermittlungen zufolge war das Zweirad am Sonntagmittag in einer Kurve aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt.