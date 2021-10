157 Corona-Neuinfektionen: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt

Koblenz Innerhalb eines Tages ist die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz erneut gesunken - von 54,5 auf 52,6. Der Wert bezeichnet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Wie das Landesuntersuchungsamt in Koblenz am Samstag (Stand 11.10 Uhr) weiter mitteilte, stieg dagegen die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - von 1,3 auf 1,4.