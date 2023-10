Feuerwehreinsatz 150.000 Euro Schaden und verletztes Pferd bei Scheunenbrand

Badenhard · 150.000 Euro Schaden sind bei einem Scheunenbrand im Rhein-Hunsrück-Kreis entstanden. Das Feuer war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Hof in Badenhard ausgebrochen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

29.10.2023, 08:50 Uhr

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr fährt zu einem Einsatz. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In der Folge brachen vier Pferde aus der Scheune aus, die später eingefangen werden mussten. Ein Tier erlitt Brandverletzungen. Die Scheune brannte bis auf ihre Grundmauern ab. Dort gelagerte landwirtschaftliche Geräte wurden ebenfalls beschädigt. © dpa-infocom, dpa:231029-99-744569/2

(dpa)