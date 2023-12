Brand 150.000 Euro Schaden nach Dachstuhlbrand in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach · In Bad Kreuznach hat ein Dachstuhl in einem Reiheneckhaus gebrannt. Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer am frühen Sonntagmorgen ein Schaden von über 150.000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

10.12.2023 , 11:03 Uhr

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Das Dachgeschoss eines angrenzenden Gebäudes wurde leicht beschädigt, die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Nachbargebäude verhindern. Verletzt wurde niemand, die Einsatzkräfte konnten 15 Anwohner rechtzeitig evakuieren. Das Eckhaus ist derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unklar. © dpa-infocom, dpa:231210-99-243753/2

(dpa)