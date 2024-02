Infrastruktur 150 Millionen Euro für Autobahnen in Rheinland-Pfalz

Neu hinzu kommt in diesem Jahr unter anderem ein Großprojekt an der Fellertalbrücke der A1. Die Brücke mit einer Länge von 830 Metern soll zwischen 2024 und 2027 instand gesetzt werden. Außerdem werde an der Anschlussstelle Ransbach-Baumbach auf der A3 eine zusätzliche Verbindungsrampe in Fahrtrichtung Köln erbaut. Autofahrer und Autofahrerinnen müssen hier mit verengten Fahrstreifen rechnen. Auch auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und der Anschlussstelle Wattenheim sollen dieses Jahr Bauarbeiten starten. Hier wird laut Autobahn GmbH unter anderem die Fahrbahn erneuert.