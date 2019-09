15-Jähriger stirbt nach Sturz mit Motorroller

Ein Rettungswagen mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Lukas Schulze/Archivbild.

Bingen Ein 15-jähriger Junge ist in der Nacht zu Mittwoch in Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) mit einem Motorroller gestürzt und noch an der Unfallstelle gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Roller kurz zuvor in Sprendlingen (Landkreis Mainz-Bingen) entwendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa