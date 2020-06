15-Jähriger mit Luftgewehr beschossen

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Illustration

Ludwigshafen Ein unbekannter Jugendlicher hat einen 15-Jährigen mit einem Luftgewehr angeschossen und leicht verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach war der 15-Jährige am Freitagnachmittag in Ludwigshafen unterwegs als er an einer fünf- bis sechsköpfigen Gruppe Jugendlicher vorbeikam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa