Sportförderung 15 Athletinnen und Athleten aus Rheinland-Pfalz bei Olympia

15 Athletinnen und Athleten aus Rheinland-Pfalz gehen in zwölf unterschiedlichen Disziplinen bei den Olympischen Spielen an den Start. Zusätzlich hätten sich sechs Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer für die Paralympischen Spiele qualifiziert und könnten auf eine Nominierung für Paris hoffen, teilte Innenminister Michael Ebling (SPD) im Bundesstützpunkt für Trampolinturner in Bad Kreuznach bei einem Treffen mit dem deutschen Meister im Trampolinturnen und zweifachen Weltmeister im Synchronspringen, Fabian Vogel, mit.