14-Jährige tritt auf Fahrbahn: Von Motorradfahrer erfasst

Krankenwagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Rott/Altenkirchen Eine 14 Jahre alte Schülerin ist in Rott im Westerwald unvermittelt auf eine Straße getreten und von einem Motorradfahrer erfasst worden. Sowohl die 14-Jährige als auch der 16 Jahre alte Fahrer kamen am Montag verletzt ins Krankenhaus, wie die Polizei in Altenkirchen mitteilte.

