14-Jährige auf dem Weg zur Freundin vermisst

Saarlouis Ein seit Sonntagabend vermisstes 14-Jähriges Mädchen ist am Montag wohlbehalten aufgegriffen und seinen Eltern übergeben worden. Das teilte eine Polizeisprecherin am Montagabend in Saarlouis mit. Das Mädchen aus Rehlingen-Siersburg wollte mit dem Bus eine Freundin in Dillingen besuchen, war dort aber nicht angekommen.

