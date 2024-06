Feuerwehr 14 Einsätze wegen giftiger Tiere in den letzten fünf Jahren

Wegen des Entweichens eines für den Menschen giftigen Tieres ist die Feuerwehr in Rheinland-Pfalz in den vergangenen fünf Jahren 14 Mal ausgerückt. In keinem der Fälle sei es zu einem Personenschaden gekommen, berichtete Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Fraktion in Mainz. Details zu den Feuerwehreinsätzen und den giftigen Tieren wurden nicht genannt.