14 Disziplinarverfahren wegen sexuellen Übergriffen

Tagungsteilnehmer betrachten bei einer Tagung zur Prävention von sexuellem Missbrauch eine Präsentation. Foto: Julian Stratenschulte/dpa.

Mainz Wegen sexueller Übergriffe an rheinland-pfälzischen Schulen sind seit 2008 nach Darstellung der Schulaufsicht 34 disziplinarische Verfahren abgeschlossen worden. 14 weitere Verfahren liefen derzeit noch, sagte der Präsident der Schulaufsicht ADD, Thomas Linnertz, am Freitag bei einer Sondersitzung des Bildungsausschusses des Landtags in Mainz.



Die Ermittlungen in den 34 Fällen hätten dazu geführt, dass 20 Beschuldigte aus dem Schuldienst entfernt worden seien.