139 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Medizinisch geschultes Personal legt das Wattestäbchen von einem Corona-Schnelltest in eine Lösung. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 139 neue Corona-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 29,0, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 36 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Seit Beginn der Pandemie sind 3745 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, es kam kein neuer Todesfall hinzu. Aktuell gelten 5126 Menschen als infiziert.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz gab es nach den für die Bundesnotbremse maßgeblichen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag (Stand 3.11 Uhr) in der Stadt Ludwigshafen mit 68,5, es folgt der Kreis Kaiserslautern mit 59,0. Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Südwestpfalz mit 10,5.

Die Pandemie begann in Rheinland-Pfalz Ende Februar 2020 mit einem positiven Test in Koblenz. Seitdem haben sich in dem Bundesland nachweislich 153.416 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert.