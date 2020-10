130 Neuinfektionen und 150 Euro Bußgeld bei falschen Angaben

Mainz So viele Neuinfektionen wie seit Monaten nicht mehr, höhere Bußgelder und eine Task-Force: Corona zwingt die Landesregierung zu neuen Regelungen. Dabei ist sie auch bereit, im Sinne einer bundesweiten Einheitlichkeit ihre Bestimmungen zur Quarantäne zu kippen.

130 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind innerhalb eines Tages in Rheinland-Pfalz gemeldet worden - so viele wie zuletzt zur Hochzeit Anfang April. Damit haben sich landesweit seit Beginn der Pandemie 11 273 Menschen (Stand: 10.40 Uhr) angesteckt, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Dienstag mitteilte. Aktuell seien 1199 Menschen infiziert, 69 mehr als am Montag. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um einen auf 256. Um die Pandemie wieder einzudämmen, hat die Landesregierung neue Maßnahmen beschlossen. Sie setzt sich zudem für bundesweit einheitliche Quarantänebestimmungen ein und ist dabei auch bereit, die eigenen Festlegungen zu ändern. Zunächst soll aber eine Konferenz der Staatskanzlei-Chefs mit dem Bund am Mittwoch abgewartet werden.