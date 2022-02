130 neue Fachkräfte für Schienennetz an Rhein, Mosel, Saar

Frankfurt/Main Die Deutsche Bahn (DB) will in diesem Jahr 130 zusätzliche Ingenieure und Fachkräfte für Ausbau und Instandhaltung ihres Schienennetzes in Rheinland-Pfalz und im Saarland einstellen. Im Rahmen ihres Investitionsprogramms „Neues Netz für Deutschland“ sollen 2022 in beiden Bundesländern Bahntrassen und Bahnhöfe mit insgesamt rund 650 Millionen Euro fit gemacht werden, wie das Unternehmen in Frankfurt mitteilte.

„Damit modernisiert und erneuert die DB rund 100 Kilometer Gleise, 115 Weichen sowie 11 Brücken. Außerdem packt die DB 75 Haltepunkte und Bahnhöfe an - darunter Heidesheim, Linz und Kirn“, hieß es weiter.

Mit der geplanten Reaktivierung der Weststrecke Trier werden Fahrgäste laut dem Bahnunternehmen künftig von einem durchgehenden Nahverkehr entlang der Mosel profitieren. „Für klimafreundliche, elektrisch betriebene Züge baut die DB auf dem Pfalznetz eine Ladeinfrastruktur“, hieß es. „Außerdem arbeitet die DB 2022 weiter mit Hochdruck daran, die von der Flut (2021) zerstörte Infrastruktur an Ahr und Eifel in weiteren Abschnitten wieder befahrbar zu machen.“ Überdies werde die Digitalisierung vorangetrieben, etwa mit moderner Stellwerkstechnik.

Bundesweit sollen laut Bahn in diesem Jahr 13,6 Milliarden Euro von DB, Bund und Ländern in das Schienennetz fließen - rund 900 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

© dpa-infocom, dpa:220225-99-279530/2

(dpa)