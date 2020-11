130 neue Corona-Infektionen im Saarland bestätigt

Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test-Einrichtung gehalten. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Saarland ist am Samstag im Vergleich zum Vortag um 130 auf insgesamt 11 540 gestiegen. Das teilte das Sozialministerium in Saarbrücken am Samstagabend (Stand: 18.00 Uhr) mit.

