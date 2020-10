13 weitere Saarländer mit Coronavirus infiziert

Eine Virologin untersucht Proben auf das Coronavirus. Foto: Peter Steffen/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Saarland ist binnen 24 Stunden um 13 auf 3482 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Saarbrücken am Sonntag mit (Stand 17.00 Uhr). Bislang sind 177 Menschen in Verbindung mit dem Virus gestorben - die Zahl blieb stabil.

Inzwischen gelten im Saarland 3127 Menschen, die sich im Verlauf der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben, als genesen. Aktuell seien 178 Personen aktiv mit dem Virus infiziert, erklärte das Ministerium. Weiterhin liegen drei Erkrankte im Krankenhaus, einer von ihnen muss intensivmedizinisch behandelt werden.