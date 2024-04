Kaiserslautern 13-Jähriger zusammengeschlagen: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Angriff auf einen 13-Jährigen an einem Bahnhof in Landstuhl (Landkreis Kaiserslautern) sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Dienstag mitteilte, wurde der Junge am 21. Februar an dem Bahnhof bedroht und zusammengeschlagen. Der Polizei zufolge hatte das Opfer bei dem Angriff sein Bewusstsein verloren und wurde regungslos am Tatort zurückgelassen.