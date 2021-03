128 Millionen Euro für die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz

Mainz Die stationäre und ambulante Versorgung in der Fläche sicherstellen - das muss nach Ansicht von Gesundheitsministerin Bätzing-Lichtenthäler das Ziel der neuen Landesregierung bleiben. Nach Ansicht der Krankenkassen und ihrer Verbände muss dafür aber mehr Geld fließen.

Die rheinland-pfälzische Landesregierung fördert die Krankenhäuser im laufenden Jahr mit 128 Millionen Euro. Davon entfallen 66 Millionen Euro auf bauliche Investitionen, genauso viel wie 2020, wie Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Donnerstag in Mainz berichtete. Das Geld gehe an 29 Krankenhausstandorte und Tageskliniken. Die Pauschalförderung für die 96 Krankenhausstandorte steige im Jahresvergleich um 7,8 Millionen Euro auf 62 Millionen.