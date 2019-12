125 000 Tickets verkauft

Ein Festivalbesucher winkt. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild.

Nürburg/Nürnberg Für die Jubiläumsausgaben der Musikspektakel „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ 2020 sind laut Veranstalter bisher insgesamt mehr als 125 000 Tickets verkauft worden. Knapp 35 000 Wochenendtickets seien noch zu haben, hieß es am Dienstag in Frankfurt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Zu den Headlinern gehören vom 5. bis 7. Juni 2020 die Bands Green Day, Volbeat und System Of A Down bei den gleichzeitigen Open-Air-Festivals am Nürburgring in der Eifel und in Nürnberg. „Rock am Ring“ feiert dann sein 35-jähriges und „Rock im Park“ sein 25-jähriges Bestehen.

Im Juni 2019 hatte „Rock am Ring“ 86 000 meist junge Besucher angezogen. Das legendäre Festival war seit 1985 mit Ausnahme von 1989 und 1990 jedes Jahr am Nürburgring über die Bühne gegangen. 2015 und 2016 fand es ausnahmsweise am Flugplatz Mendig in der Osteifel statt.