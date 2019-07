1200 Patienten wenden sich an Modellprojekt in der Uniklinik

Mainz Rund 1200 Menschen haben in den ersten vier Monaten die neue Allgemeinmedizinische Praxis am Campus (APC) in der Unimedizin Mainz aufgesucht. Mehr als zwei Drittel von ihnen konnten nach der Behandlung in der APC wieder nach Hause geschickt werden, sagte der Leiter der Notaufnahme, Andreas Fischbach, der Deutschen Presse-Agentur.

Das auf vier Jahre angelegte Modellprojekt wird von der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) betrieben.

Im Vergleich mit einer Hausarztpraxis seien allerdings auch mehr Menschen ins Krankenhaus eingewiesen worden. Als Grund nannte Fischbach die „höhere Schwere der Erkrankung“. Das Konzept funktioniere und sei bislang ein Erfolg. Der Austausch zwischen den Ärzten der APC und der Notaufnahme sei ein wesentlicher Schlüssel. KV-Sprecher Rainer Sauerwein sagte ebenfalls, die Kooperation funktioniere einwandfrei.

Ziel der APC ist es, die Notaufnahme von Patienten mit harmlosen Krankheiten zu entlasten. Die Mainzer Uni-Klinik hatte 2018 mehr als 16 000 Patienten gezählt, rund 4000 mehr als 2012. Die APC soll schnell klären, wo und wie ein Patient am besten behandelt wird. So sollen auch Wartezeiten kürzer werden. Zur Befragung der Patienten und der Einschätzung der Dringlichkeit ihrer Behandlung wird eine in der Schweiz schon fachlich getestete Software (Smed) genutzt.