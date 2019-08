120 000 Euro Schaden bei Brand in Einfamilienhaus

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr. Foto: Marcel Kusch/Archivbild.

Hanhofen Ein Feuer in einem Einfamilienhaus hat in der Nacht zum Sonntag im Rhein-Pfalz-Kreis einen Schaden von rund 120 000 Euro angerichtet. Ein 38-jähriger Familienvater war in der Nacht in dem Haus in Hanhofen wach geworden, weil er ein „knisterndes Geräusch“ aus einem Abstellraum wahrnahm, wie die Polizei mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Als er nachschaute, entdeckte er den Brand und brachte sofort seine Familie sowie drei Haustiere in Sicherheit.