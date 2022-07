Demografischer Wandel : 117 Millionen Euro für Mittel- und Oberzentren

Mainz Die rheinland-pfälzische Landesregierung will die vier Oberzentren des Landes und acht Mittelzentren in den kommenden Jahren bei der Bewältigung ihrer vielfältigen Aufgaben mit insgesamt 117 Millionen Euro unterstützen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) überreichten am Montag in der Staatskanzlei entsprechende Förderbescheide an Vertreter der Kommunen.