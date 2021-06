116 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Donnerstag 116 neue Corona-Infektionen registriert. Aktuell sind damit 3776 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 20,6 am Mittwoch auf 20,0 - das ist der niedrigste Wert seit dem 8. Oktober vergangenen Jahres. Vor einer Woche waren es 29,0. Seit Beginn der Pandemie sind 3771 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, seit Dienstag gab es keinen neuen Todesfall.

Die höchste Inzidenz gab es nach den für die Bundes-Notbremse maßgeblichen Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstagmorgen (Stand 3.11 Uhr) in der Stadt Zweibrücken mit 73,1 - das ist bundesweit die höchste Inzidenz in einer Kommune. Danach folgen in Rheinland-Pfalz die Stadt Ludwigshafen (49,3), der Kreis Vulkaneifel (41,2) und die Landeshauptstadt Mainz (40,7). Die niedrigste Inzidenz hat der Kreis Südwestpfalz mit 2,1 Infektionen je 100 000 Einwohner.