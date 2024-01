Bildung 114 Schulen mit Zertifizierung als MINT-freundliche Schule

In Rheinland-Pfalz besitzen 114 Schulen eine gültige Zertifizierung als MINT-freundliche Schule. In den Jahren 2018 bis 2024 würden insgesamt rund 3,4 Millionen Euro im Rahmen der MINT-Strategie in direkte Maßnahmen und die MINT-Geschäftsstelle investiert, teilte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) auf eine parlamentarische Anfrage der CDU-Landtagsfraktion in Mainz mit. Davon seien mehr als zwei Millionen Euro Landesmittel. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.