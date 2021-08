1087 Menschen am ersten Tag in Impfbussen geimpft

Eine Spritze mit einem Impfstoff. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Mainz Am ersten Tag der Corona-Schutzimpfungen in dafür umgebauten Bussen haben 1087 Menschen in Rheinland-Pfalz eine Spritze bekommen. Darunter waren 639 Einmal-Impfungen von Johnson&Johnson, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Markus Nöhl, am Dienstag in Mainz berichtete.

Die anderen 448 hätten die erste Dosis Biontech/Pfizer bekommen. Ziel der Impfbus-Kampagne ist es, an gut frequentierten Standorten „aufsuchend Menschen zu erreichen“, wie Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Montag auf einem Supermarkt-Parkplatz im Mainzer Stadtteil Hechtsheim gesagt hatte. „Wir haben noch viele Lücken bei den 18- bis 59-Jährigen, da geht noch mehr, diese Altersgruppe wollen wir verstärkt erreichen.“

Die sechs Busse sind noch mindestens vier Wochen im Land unterwegs. Mehr als 200 Termine seien in dieser Zeit bereits geplant.

Bisher haben mehr als sechs von zehn Menschen in Rheinland-Pfalz zumindest eine Erstimpfung erhalten. Vollständig geimpft ist jeder und jede Zweite. Bei den Menschen über 60 Jahren haben acht von zehn einen vollständigen Impfschutz.