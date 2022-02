108 Demos von Corona-Kritikern und Gegendemonstranten

Eine Demonstrantin trägt ein Schild mit der Aufschrift «Abstand gegen Rechts». Foto: Carsten Koall/dpa/Archivbild

Mainz Insgesamt 108 Zusammenkünfte von Kritikern der staatlichen Corona-Maßnahmen und von Gegendemonstranten hat es laut Polizei am Montag in Rheinland-Pfalz gegeben. An den 90 meist nicht angemeldeten Protesten beteiligten sich rund 7300 Bürger, wie das Innenministerium in Mainz am Dienstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zu den angemeldeten 18 Gegenveranstaltungen kamen insgesamt etwa 700 Bürger. Die größten Demos der Gegner der Corona-Politik gab es in Worms mit rund 500 Protestierenden und in Kaiserslautern mit rund 350 Teilnehmern. Landesweit waren circa 1200 Polizisten im Einsatz.

Ein Teil der Demonstranten befolgte am Montag die Maskenpflicht nur auf wiederholte Aufforderung oder gar nicht, teilte das Innenministerium weiter mit. Insgesamt wurden bei etwa 370 Personenkontrollen 39 Straftaten und rund 140 Ordnungswidrigkeiten erfasst. Bei den Straftaten handelte es sich überwiegend um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Bei den Ordnungswidrigkeiten verstießen die Demonstranten vor allem gegen die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes sowie gegen Allgemeinverfügungen.

© dpa-infocom, dpa:220208-99-32051/4

(dpa)