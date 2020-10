106 Auszubildende starten in 22 Finanzämtern

Der Briefkasten eines Finanzamtes. Foto: Armin Weigel/dpa/Archivbild

Koblenz Insgesamt 106 Auszubildende haben am 1. Oktober in den 22 Finanzämtern in Rheinland-Pfalz ihre Berufslaufbahn begonnen. Ihre zweijährige Ausbildung zur Finanzwirtin oder zum Finanzwirt teilt sich in insgesamt acht Monate Theorie an der Landesfinanzschule im pfälzischen Edenkoben und 16 Monate Praxis in ihrem Finanzamt auf.

