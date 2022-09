Fernsehen : „100.000 Mark Show“ zurück: Paar knackt Tresor

Köln Zum ersten Mal seit 1998 hat Ulla Kock am Brink (61) wieder zur Primetime um 100.000 Mark spielen lassen. Vier Paare traten am Sonntagabend bei RTL in der Neuauflage der „100.000 Mark Show“ gegeneinander an - den begehrten Tresor knackten am Ende Andrea und Markus aus Rheinland-Pfalz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Paar nahm inklusive der Gewinne aus vorigen Spielrunden 114.050 Mark mit nach Hause - ausgezahlt wird der Gewinn laut RTL aber zum Wechselkurs in Euro. „Ihr habt es so verdient“, lobte die Moderatorin.

Bis zu diesem Moment bestanden Andrea (45) und Markus (51) eine ganze Reihe an Geschicklichkeits-, Schnelligkeits-, und Knobelaufgaben. Im Finale war dann auch der legendäre „heiße Draht“ zu bewältigen. „Der Sender hat wirklich an nichts gespart. Es wurde alles versucht, dieser Sendung den Glanz zu verleihen, den sie verdient“, hatte die Moderatorin vorab gesagt. Geplant sind vorerst drei weitere Folgen.

Kock am Brink hatte bereits von 1993 bis 1998 durch die Kult-Gameshow geführt und ein Millionenpublikum erreicht. 1998 übernahm Moderator Franklin - eigentlich Frank Schmidt - das Ruder, bevor die Show im Jahr 2000 vorerst eingestellt wurde. 2008 gab es ein fast in Vergessenheit geratenes Mini-Comeback als „Die 100.000 Euro Show“ mit Inka Bause.

© dpa-infocom, dpa:220905-99-633258/2

(dpa)