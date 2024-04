Museen 100.000 Besucher im Feuerwehr-Erlebnis-Museum gezählt

Zehn Jahre nach der Eröffnung des Feuerwehr-Erlebnis-Museums in der Hunsrückstadt Hermeskeil ist die Zahl von 100.000 Besuchern geknackt worden. Damit habe der Verein des Rheinland-Pfälzischen Feuerwehrmuseums „sein selbst gestecktes Ziel mehr als erreicht“, teilte der stellvertretende Vorsitzende des Museums, Christoph König, in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) mit. „Und das trotz der pandemiebedingten Schließzeiten in den Jahren 2020 und 2021.“