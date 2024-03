Arbeitsbelastung 10.000 Polizisten sind aus Gewerkschafts-Sicht zu wenig

Die Aufgaben für die Polizei seien nicht nur wegen der Digitalisierung deutlich gewachsen. „Unser Einsatzgeschäft steigt, je unruhiger es in der Gesellschaft wird.“ Das Image der Bürgerpolizei sei zudem gut und richtig. Die Polizisten auf den Dienststellen müssten aber auch immer häufiger „mit Rat und Tat in allen Lebenslagen“ bereitstehen, weil die Menschen mehr Hilfe in Anspruch nähmen. So riefen beispielsweise Bürger an, weil ihr Computer kaputt sei oder weil sie sich von ihrem Partner trennen wollten, ohne dass es aber ein Gewaltproblem gebe. „Wir versuchen, das charmant zu lösen.“